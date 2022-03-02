Focus Online: острая и жареная пища может ухудшить когнитивные способности

Неправильная диета может негативно сказаться на работе мозга и когнитивных способностях, считают медики. Об этом написало издание UfaTime.ru со ссылкой на Focus Online.

Исследования показывают, что некоторые группы продуктов могут повысить риск развития таких заболеваний как болезнь Альцгеймера.

К таких продуктам относятся, в первую очередь, блюда с высокой степенью обработки. Высокий уровень сахара в выпечке, конфетах и сладких газировках и соках может вызвать воспаление в головном мозге, которое приводит к повреждению нейронов.

Также не стоит есть слишком много острых блюд: медики считают, что содержащийся в перце чили капсаицин может быть причиной потери памяти и ухудшения когнитивных функций.

Содержащиеся в жареной пище и фастфуде трансжиры уменьшают объем мозга и способствуют снижению когнитивных функций.

Наконец, следует сократить потребление колбас, красного мяса и сыров. Эти продукты плохо влияют на состояние сосудов в головном мозге, написало ИА Nation News.