ФМБА увидело рост числа осложнений у переболевших COVID-19

Участились осложнения у переболевших COVID-19. Врачи диагностируют у них тромбоз, сердечно-сосудистые патологии и ментальные нарушения.

Об участившихся случаях осложнений после коронавируса рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России».

«В настоящее время имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений», — передало РИА «Новости» слова Скворцовой.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о 25% переболевших, которые столкнулись с осложнениями после COVID-19. По его словам, около 10% из них требуется госпитализация.

ФМБА России получило патент на препарат для профилактики и лечения COVID-19 под названием «Мир-19». Он способен предотвратить самые тяжелые формы развития коронавируса, в том числе пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы, развившиеся на фоне инфекции, рассказала Вероника Скворцова.