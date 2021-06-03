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    03 июня 2021, 08:19

    ФМБА сделает вакцину, защищающую от коронавируса при любой мутации

    Наза Салех Захи

    Новая российская вакцина, разработкой которой занимается Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), защитит от коронавируса вне зависимости от его мутации. Об этом сообщила первый заместитель руководителя агентства Татьяна Яковлева.

    ФМБА сделает вакцину, защищающую от коронавируса при любой мутации

    «Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки. Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19», — рассказала Яковлева в беседе с газетой «Известия».

    По ее словам, данные об эффективности вакцины будут доступны после клинических исследований. Представительница ФМБА выразила надежду, что вакцина окажется действенной.

    Глава агентства Вероника Скворцова в марте сообщила, что ФМБА занято разработкой профилактического препарата от ковида с иммунитетом на клеточном уровне. Антительный иммунитет должен держаться несколько месяцев, а клеточный — годами. Скворцова в апреле уточнила, что ФМБА надеется на завершение доклинических исследований этой вакцины в июне, после этого начнутся клинические исследования.