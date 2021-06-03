ФМБА сделает вакцину, защищающую от коронавируса при любой мутации

Новая российская вакцина, разработкой которой занимается Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), защитит от коронавируса вне зависимости от его мутации. Об этом сообщила первый заместитель руководителя агентства Татьяна Яковлева.

«Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки. Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19», — рассказала Яковлева в беседе с газетой «Известия».

По ее словам, данные об эффективности вакцины будут доступны после клинических исследований. Представительница ФМБА выразила надежду, что вакцина окажется действенной.

Глава агентства Вероника Скворцова в марте сообщила, что ФМБА занято разработкой профилактического препарата от ковида с иммунитетом на клеточном уровне. Антительный иммунитет должен держаться несколько месяцев, а клеточный — годами. Скворцова в апреле уточнила, что ФМБА надеется на завершение доклинических исследований этой вакцины в июне, после этого начнутся клинические исследования.