ФМБА подало заявку на регистрацию «МИР 19» для амбулаторного применения

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подало заявку в Минздрав на регистрацию препарата от COVID-19 «МИР 19». В пресс-службе агентства уточнили, что планируется провести пострегистрационное клиническое исследование.

«Федеральное медико-биологическое агентство подало в Минздрав России досье на получение разрешения на пострегистрационное клиническое исследование препарата для лечения новой коронавирусной инфекции „МИР 19“ для медицинского применения в амбулаторном звене в первые дни после подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — сказано в сообщении.

«МИР 19» зарегистрировали в декабре. Препарат включили во Временные методические рекомендации Минздрава РФ для применения в условиях стационара. Как уточнили в пресс-службе, там «Мир 19» уже сейчас успешно используется для терапии пациентов с ковидом.

В названии «МИР 19» использовано словосочетание «Малая интерферирующая РНК», поскольку действие препарата основано на применении миРНК, которая блокирует определенные сайты генома вируса, отвечающие за способность размножаться, отметили в пресс-службе.

«При этом из 15 тысяч последовательностей генома вируса был выбран участок, который гарантированно отсутствует у человека, что делает применение „МИР 19“ абсолютно безопасным», — отмечено в сообщении.

ФМБА также подало заявку на регистрацию вакцины против коронавируса «Конвасэл». Уже проведены первая и вторая фазы клинических исследований на добровольцах. После прививки никто из них не заразился коронавирусом, что говорит об эффективности вакцины, отмечала глава ФМБА Вероника Скворцова. Вакцину в рамках клинических исследований получили 150 человек.