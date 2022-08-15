ФМБА назвало сроки выхода на рынок препарата от коронавируса «Мир-19»

Препарат для амбулаторного лечения от коронавирусной инфекции «Мир-19» прошел все клинические испытания и может выйти на рынок уже в августе. Об этом ТАСС рассказала глава Медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

«Клинические испытания уже закончились. Сейчас мы составляем отчет для расширения показаний к его применению. Эта работа позволяет рассчитывать, что препарат „Мир-19“ выйдет на рынок уже в августе», — заявила она.

Минздрав зарегистрировал препарат «Мир-19» в конце декабря 2021 года. Он предназначен для лечения или профилактики коронавирусной инфекции через интраназальное или ингаляционное введение, но только в стационарах, писал RT.

ФМБА сообщало, что препарат предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции и прекращает репликацию вируса.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что за прошлые сутки в России выявили 25 273 случая заболевания ковидом. При этом эпидемическая обстановка в стране остается спокойной.