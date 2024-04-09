Здоровье 09 апреля 2024, 12:59 Флеболог Шишкин объяснил, что обострение варикоза наступает весной и летом

Читать 360tv в

С наступлением тепла люди чаще всего сталкиваются с обострением варикоза. Об этом сайту телеканала «Санкт-Петербург» рассказал флеболог и хирург Андрей Шишкин.

По его словам, весной вены расширяются под воздействием температур. Так как варикоз связан с медленным течением крови, при обострениях порой возникает тромбоз. Кроме того, после зимы пациенты могут заметить локальную боль, покраснение и уплотнение вен.

Реклама

«Если происходит обострение в виде тромбоза, то острая боль возникает в том месте, где сформировался тромб. Но многих пациентов приводит к врачу тянущая, ноющая боль, которая усиливается к вечеру», — отметил флеболог.

Он добавил, что при возникновении неприятных симптомов стоит обратиться к специалисту, чтобы исключить тромбоз.

Авторы: