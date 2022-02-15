Флеболог рассказал, на что может указывать ощущение холода в ногах

Ощущение холода в ногах может говорить о некоторых серьезных заболеваниях. Например, такой признак характерен для ранних стадий развития атеросклероза. Об этом рассказал врач-флеболог клиники «РЖД-Медицина» в Твери Анатолий Русаков, передала «Вечерняя Москва».

Также, по словам специалиста, ощущение холода в ногах может указывать на сахарный диабет. При появлении такого признака необходимо сразу же обратиться в лечащему доктору, чтобы исключить опасные болезни, либо, в случае их обнаружения, начать проходить нужное лечение, написало ИА Nation News.

Атеросклероз — это хроническое заболевание артерий, возникающее вследствие нарушения белкового обмена.

Ранее россиянам посоветовали не оголять щиколотки в морозную погоду. По словам врача-терапевта Марины Кутиной, такое недоразумение может вылиться в серьезную проблему, в том числе стать причиной появления артрита. Кроме того, переохлаждение влияет на иммунную систему человека и увеличивает вероятность заболевания простудой.