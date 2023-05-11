11 мая 2023, 00:12
Флеболог Пасов рассказал, что тромбы грозят онкобольным и людям с переломами ног
Тромбообразованию больше всего подвержены две группы людей. Об этом «Народным новостям» рассказал хирург-флеболог Виктор Пасов.
По его словам, часто тромбы образуются у людей с раком. Они возникают на фоне прохождения химиотерапии. Кроме того, в зоне риска пациенты, которые ломали ноги.
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«70% переломов нижних конечностей сопровождается дальнейшим развитием тромбоза. Таким образом, основными факторами риска являются травмы, наследственность и онкология», — отметил Виктор Пасов.
Он также напомнил, что при первых симптомах тромбоза стоит обратиться к врачу. К тревожным проявлениям заболевания он отнес высокую отечность конечностей и чувство одеревенения вен.
Врачи
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