Здоровье 11 мая 2023, 00:12 Флеболог Пасов рассказал, что тромбы грозят онкобольным и людям с переломами ног

Читать 360tv в

Тромбообразованию больше всего подвержены две группы людей. Об этом «Народным новостям» рассказал хирург-флеболог Виктор Пасов.

По его словам, часто тромбы образуются у людей с раком. Они возникают на фоне прохождения химиотерапии. Кроме того, в зоне риска пациенты, которые ломали ноги.

Реклама

«70% переломов нижних конечностей сопровождается дальнейшим развитием тромбоза. Таким образом, основными факторами риска являются травмы, наследственность и онкология», — отметил Виктор Пасов.

Он также напомнил, что при первых симптомах тромбоза стоит обратиться к врачу. К тревожным проявлениям заболевания он отнес высокую отечность конечностей и чувство одеревенения вен.

Авторы: