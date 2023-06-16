Здоровье 16 июня 2023, 18:37 Флеболог Пасов посоветовал путешественникам с тромбозом вен пить больше воды и носить компрессионное белье

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Если человек с тромбозом вен собирается в путешествие, ему нужно заранее подготовиться к поездке. Об этом News.ru рассказал хирург-флеболог и генеральный директор медицинского центра «Кедр» Виктор Пасов.

Он рекомендовал запастись компрессионным бельем, а также пить больше простой воды. Кроме того, нельзя забывать про специальные препараты и достаточную подвижность.

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«Путешествовать при тромбозе вен можно, это не страшно, главное — соблюдать несколько правил. Нужно пить много воды, где-то два литра. Если мы говорим о полетах на самолете, следует много ходить по салону, долго не сидеть, также советую надевать компрессионное белье, — подчеркнул Пасов.

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