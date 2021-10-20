Флеболог объяснил опасность постоянно холодных рук

Врач-флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян рассказал, о чем могут свидетельствовать постоянный холод в руках. По его словам, этот симптом может указывать на проблемы со здоровьем, передал «Пятый канал».

Иногда холодные руки сообщают человеку о проблемах в организме. Это может быть атеросклероз — хроническое заболевание артерий, диабет, болезни щитовидной железы и гормональные сбои, написала «Политика сегодня».

Феномен, когда в кистях рук нарушается кровообращение, получил название «болезнь Рейно». Он встречается у женщин в пять раз чаще, чем у мужчин. Примерно три-пять процентов населения Земли страдают этим симптомом. Он также распространен среди курильщиков и среди людей с пониженным артериальным давлением.

Более активный образ жизни и правильное питание помогут избавиться от этого недуга. Также стоит держать на контроле артериальное давление и холестерин.