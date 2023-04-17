Здоровье 17 апреля 2023, 16:52 Флеболог Лобастов предупредил людей с ожирением о рисках нарушения кровотока в венах

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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии и лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Пирогова Кирилл Лобастов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» предупредил людей, страдающих ожирением, о рисках нарушения кровотока в венах.

По словам медика, жировые отложения способны зажимать глубокие вены в тазу, что может привести к развитию трофических нарушений.

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«Потому что весь этот жир на передней брюшной стенке, в брюшной полости сдавливает глубокие вены, которые расположены в тазу. Так происходит их компрессия, которая нарушает венозный отток», — сказал врач.

Подобная проблема может возникнуть у беременных женщин, а также в результате наследственного фактора, добавил Лобастов.