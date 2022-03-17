Флеболог Людмила Лапа рассказала о сложности диагностики тромбов после COVID-19

Примерно 15% переболевших ковидом сталкиваются с таким осложнением как тромбоэмболия легочной ткани, передала «Вечерняя Москва». Врач-флеболог Людмила Лапа рассказала, почему это происходит.

«В нашей крови имеется система белков, которая очищает ее от всевозможных возбудителей, когда в организм попадают бактерии. Но при коронавирусе наша иммунная система переходит в активный режим, что может привести к повреждению тканей. В результате увеличивается вероятность образования тромбов. Очень большая сложность определить новообразование в легких, так как не все имеющиеся современные диагностические методы позволяют это сделать силу разных обстоятельств», — объясняет врач.

Это очень опасное осложнение, которое при отсутствии своевременной диагностики может привести к летальному исходу. Поэтому переболевшим ковидом очень важно проходить полное обследование и диспансеризацию, делая акцент на диагностике патологий в легких.