Здоровье 09 августа 2023, 17:17 Флеболог Любимов сообщил, что отдых на море может усугубить варикоз

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Людям с варикозом нежелательно много времени проводить на море, чтобы не усугубить имеющуюся проблему. Об этом «Москве 24» сообщил флеболог, врач-хирург Виктор Любимов.

В жару организм вместе с потоотделением теряет влагу, из-за чего кровь сгущается и застаивается в варикозных венах. Такое состояние может спровоцировать развитие тромбофлебита, написала «Свободная пресса».

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Во время отдыха на море врач порекомендовал больше времени находиться в тени и соблюдать питьевой режим, при этом исключив алкогольные напитки.