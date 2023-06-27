27 июня 2023, 18:09
Флеболог Беркис посоветовал обратиться к врачу при возникновении локальных отеков
Если у человека появились отеки, которые сосредоточены в каком-то конкретном месте, то это повод обратиться к врачу. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал флеболог, лимфолог Владимир Беркис.
Он объяснил, что подобный симптом может говорить о серьезных патологиях. В частности, о почечной или сердечной недостаточности. Флеболог с помощью УЗИ-исследования определит причину отека.
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«Отек может быть ассоциирован со стрессами, недосыпаниями. Может быть избыточное потребление поваренной соли», — отметил врач.
Также отеки бывают из-за чрезмерной физнагрузки или употребления алкоголя.
Врачи
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