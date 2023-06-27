Здоровье 27 июня 2023, 18:09 Флеболог Беркис посоветовал обратиться к врачу при возникновении локальных отеков

Читать 360tv в

Если у человека появились отеки, которые сосредоточены в каком-то конкретном месте, то это повод обратиться к врачу. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал флеболог, лимфолог Владимир Беркис.

Он объяснил, что подобный симптом может говорить о серьезных патологиях. В частности, о почечной или сердечной недостаточности. Флеболог с помощью УЗИ-исследования определит причину отека.

Реклама

«Отек может быть ассоциирован со стрессами, недосыпаниями. Может быть избыточное потребление поваренной соли», — отметил врач.

Также отеки бывают из-за чрезмерной физнагрузки или употребления алкоголя.

Авторы: