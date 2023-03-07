Здоровье 07 марта 2023, 13:00 Флеболог Авакян рассказал, в каких случаях следует проверять вены Флеболог Авакян: проблемы с венами обусловлены способностью человека к прямохождению

Читать 360tv в

Хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что если после рабочего дня обувь снимается с трудом, то стоит записаться на прием к специалисту.

Как заметил врач, проблемы с венами во многом обусловлены способностью человека к прямохождению.

Реклама

«Обычно при отеках туфли, которые вы раньше носили без проблем, становятся тесными и неудобными. Снимать их после рабочего дня приходится с трудом. Если такие симптомы проявляются регулярно, обязательно запишитесь к флебологу», — сказал Авакян.

Реклама

В случае формирования варикозных узлов можно говорить о том, что патология прогрессирует. Авакян отметил, что расширенные сосуды человек видит невооруженным взглядом.