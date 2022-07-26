Флеболог Авакян рассказал, почему солнечные ванны опасны для людей с варикозом

Людям с варикозным расширением вен нужно прятать ноги от солнца, поскольку под прямыми солнечными лучами может произойти воспаление стенок сосудов. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал хирург-флеболог Армен Авакян.

Варикозное расширение вен встречается очень часто, им страдают 70-80% женщин и 40-50% мужчин.

«Таким людям нельзя лежать, загорать под солнцем — венозная стенка нагревается, это приводит к воспалению, а воспаление — это тромбофлебит, который может дать осложнения, перейти в тромбоз глубоких вен, что является уже смертельно опасным. Если хочется позагорать, ноги надо прикрывать», — сказал врач.

Он добавил, что если на коже появились синие сосудистые «звездочки», лучше сходить к флебологу и сделать УЗИ вен, чтобы убедиться, что клапаны подкожных вен не закупорены.