Здоровье 19 июля 2023, 14:03 Флеболог Авакян рассказал, что первыми симптомами варикоза являются отеки и чувство усталости в ногах

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Если человек жалуется на то, что у него появились отеки и часто возникает чувство усталости в ногах, это может говорить о зарождающемся варикозе. Об этом сайту «Мир 24» рассказал врач-флеболог Армен Авакян.

Он объяснил, что варикоз, как правило, возникает из-за того, что в нижних конечностях нарушена циркуляция крови. Тогда она скапливается и растягивает стенки сосудов. В группе риска — люди с сидячей работой и недостатком активности, те, у того заболевание есть в семейном анамнезе. Еще рискуют заработать варикоз беременные и пациенты с лишним весом.

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Если диагноз уже поставлен, надо стараться поменьше сидеть и не перегреваться. В частности, не рекомендуется посещение сауны или бани. Флеболог отметил, что варикоз нуждается в обязательном наблюдении специалиста.

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