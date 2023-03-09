Здоровье 09 марта 2023, 13:18 Флагманский центр НИИ имени Склифосовского начал прием пациентов

Читать 360tv в

В Москве заработал флагманский центр НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра российской столицы Сергея Собянина.

Новый центр оснастили самой современной техникой. В нем также оборудовали девять операционных и реанимационные палаты. Благодаря построенной на крыше вертолетной площадке, учреждение сможет быстрее принимать пациентов.

Реклама

Команду нового центра обучали по специально разработанной уникальной программе. Медицинский персонал отработал различные сценарии действий в экстренных ситуациях.

Реклама

Авторы: