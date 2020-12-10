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    10 декабря 2020, 11:17

    Физиотерапевт назвала главные противопоказания для похода в баню

    Полина Петрова

    Физиотерапевт Марина Ваулина назвала главные противопоказания для похода в баню. По ее словам, прежде чем отправиться на такую процедуру, важно удостовериться в своем хорошем состоянии, информирует телеканал «Звезда».
    Физиотерапевт назвала главные противопоказания для похода в баню

    Находиться долгое время в душном помещении с горячим воздухом категорически нельзя при повышенной температуре тела. Тем более это касается тех, у кого острое состояние, обусловленное респираторно-вирусным заболеванием.

    «Любой воспалительный процесс от температуры только распространяется, и мы усугубляем ситуацию, естественно, нельзя при онкологических заболеваниях, опухолях, сердечно-сосудистых заболеваниях, включая ИБС и гипертонию», — подчеркнула Ваулина.

    Медик уточнила, что гипертонию можно считать относительным противопоказанием. Если есть сильное желание сходить в баню, необходимо сперва проконсультироваться с лечащим врачом и всегда внимательно следить за своим состоянием во время процедуры.

    Париться нельзя при обострении хронических болезней, травмах и незаживших ранах. Ваулина предупредила, что вода и повышение температуры могут усугубить дерматологические заболевания.