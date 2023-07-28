Здоровье 28 июля 2023, 15:57 Физиотерапевт Малиновская: вишня и блюда из нее помогают снизить риск тромбоза

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Вишня и блюда, приготовленные из этой ягоды, помогают снизить риск тромбоза. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказала физиотерапевт Светлана Малиновская.

Даже переболевшие коронавирусом люди могут находиться в группе риска из-за возможного образования тромбов на протяжении нескольких лет, написал сайт «Ямал-Медиа».

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Как добавила Малиновская, вишня снижает свертываемость крови. Она содержит достаточное количество питательных веществ, которые повышают уровень защиты организма от тромбоза.