Здоровье 20 февраля 2024, 16:24 Физиолог Созыкин: узкая одежда может спровоцировать целлюлит

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Ношение слишком узкой одежды и высоких каблуков может спровоцировать развитие целлюлита у женщин. Об этом рассказал Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний ГУП Александр Созыкин в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, также причинами возникновения такого дефекта на коже считаются наследственность, гормональные сбои и длительное курение. Кроме того, целлюлит возникает на фоне сильных стрессов, неправильного питания и малоподвижного образа жизни.

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«При ожирении третьей-четвертой степени отечность, кровоизлияния, болезненность кожи появляются как у женщин, так и у мужчин. Более всего склонны к целлюлиту женщины с конституциональным типом „груша“», — отметил Созыкин.