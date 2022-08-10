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    10 августа 2022, 13:30

    Физиолог Савелов-Дерябин рассказал, что храп может говорить о развитии инсульта

    Дарья Морозова

    Храп может свидетельствовать о наличии проблем в организме. Например, о повышенном риске инфаркта или инсульта, рассказал физиолог Александр Савелов-Дерябин. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Физиолог Савелов-Дерябин рассказал, что храп может говорить о развитии инсульта

    В первую очередь следует выяснить, нет ли у храпящего человека нарушений сна или синдрома обструктивного апноэ.

    «Синдром обструктивного апноэ сна связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты. Лечение храпа у таких пациентов снижает вероятность заболеваний сердца и сосудов», — пояснил врач и добавил, что этот синдром способен привести к дефициту кислорода в головном мозге и тканях организма.

    Кроме того, храп может возникать из-за поражения дыхательных путей. Например, при деформации носовой перегородки, аллергическом рините или синуситах. У детей храп может говорить об аденоидах.

    «Без лечения храп влияет на физическое и психическое развитие, со временем приводя к нарушениям поведения и проблемам с успеваемостью в учебных заведениях», — заключил Савелов-Дерябин.