Физиолог Савелов-Дерябин рассказал, что храп может говорить о развитии инсульта

Храп может свидетельствовать о наличии проблем в организме. Например, о повышенном риске инфаркта или инсульта, рассказал физиолог Александр Савелов-Дерябин. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

В первую очередь следует выяснить, нет ли у храпящего человека нарушений сна или синдрома обструктивного апноэ.

«Синдром обструктивного апноэ сна связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты. Лечение храпа у таких пациентов снижает вероятность заболеваний сердца и сосудов», — пояснил врач и добавил, что этот синдром способен привести к дефициту кислорода в головном мозге и тканях организма.

Кроме того, храп может возникать из-за поражения дыхательных путей. Например, при деформации носовой перегородки, аллергическом рините или синуситах. У детей храп может говорить об аденоидах.

«Без лечения храп влияет на физическое и психическое развитие, со временем приводя к нарушениям поведения и проблемам с успеваемостью в учебных заведениях», — заключил Савелов-Дерябин.