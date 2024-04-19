Здоровье 19 апреля 2024, 12:01 Физиолог Лялина рассказала, что сыр с плесенью помогает бороться со старением

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Врач-физиолог Ирина Лялина в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, что для борьбы со старением следует употреблять сыр с плесенью. В этом продукте содержится пантотеновая кислота, которая повышает тонус кожи и ускоряет заживление ран.

Как уточнил сайт kp.ru, чтобы поддерживать молодость, достаточно съедать два небольших кусочка сыра каждый день. Людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, печени и почек лучше отказаться от деликатеса.

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Плесень способна разлагать молочную кислоту, поэтому детям этот продукт также лучше не употреблять, добавила Лялина.