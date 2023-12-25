25 декабря 2023, 13:46
Физиолог Лялина рассказала, что кардамон, корица, гвоздика и ваниль станут отличными добавками к кофе
Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, физиолог Ирина Лялина в беседе с NEWS.ru рассказала, что кардамон, корица, гвоздика и ваниль являются отличными добавками к кофе.
Например, кардамон снижает текучести крови и снимает спазмы в кишечнике, а корица поддерживает тонус сосудов. Гвоздика может оказывать обезболивающий эффект, а ваниль ускоряет обменные процессы.
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Вместе с кофе также можно употреблять лимонный сок. Это продукт, по словам специалиста, помогает функционировать всей иммунной системе за счет большого содержания аскорбиновой кислоты.
Кофе
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