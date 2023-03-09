09 марта 2023, 15:48
Физиолог Кондупьян рассказала, как магнитные бури влияют на состояние организма
Физиолог Кондупьян заявила, что влияние магнитных бурь на здоровье не до конца изучено
Вопреки распространенному мнению, магнитные бури не оказывают серьезного влияния на организм человека. Таким мнением поделилась физиолог ЮФУ Оксана Кондупьян. Об этом сообщила rostovgazeta.ru.
По словам специалиста, последние исследования о влиянии магнитных бурь на здоровье проводились в 1960—1970-х годах. Современная наука лишь занимается изучением вопроса, но не дает однозначных выводов, написал RT.
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«Влияние магнитных бурь ощущают лишь 20—30% людей. В основном это люди с неустойчивой вегетативной системой», — отметила Кондупьян.
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