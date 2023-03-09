Здоровье 09 марта 2023, 15:48 Физиолог Кондупьян рассказала, как магнитные бури влияют на состояние организма Физиолог Кондупьян заявила, что влияние магнитных бурь на здоровье не до конца изучено

Читать 360tv в

Вопреки распространенному мнению, магнитные бури не оказывают серьезного влияния на организм человека. Таким мнением поделилась физиолог ЮФУ Оксана Кондупьян. Об этом сообщила rostovgazeta.ru.

По словам специалиста, последние исследования о влиянии магнитных бурь на здоровье проводились в 1960—1970-х годах. Современная наука лишь занимается изучением вопроса, но не дает однозначных выводов, написал RT.

Реклама

«Влияние магнитных бурь ощущают лишь 20—30% людей. В основном это люди с неустойчивой вегетативной системой», — отметила Кондупьян.

Реклама