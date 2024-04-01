Здоровье 01 апреля 2024, 11:41 Фитотерапевт Степенский рассказал, что молодые растения содержат наиболее высокую концентрацию полезных веществ

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Врач-фитотерапевт Андрей Степенский в беседе с радиостанцией Sputnik призвал россиян включить в весенний рацион питания первую зелень. По его словам, молодые растения содержат наиболее высокую концентрацию полезных веществ.

«Проростки, ростки и микрозелень полезны, потому что в них очень мало вредных веществ, они низкокалорийные. Зато концентрация биологически значимых веществ — витаминов, минералов, например, железа и фолиевой кислоты», — отметил медик.

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В молодых растениях также содержится много белка. Среди наиболее полезных эксперт выделил разные виды капусты, кинзу, зеленый дайкон, гранатовый амарант, сельдерей, зеленый лук, горчицу, петрушку, редис, щавель.