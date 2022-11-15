Здоровье 15 ноября 2022, 17:45 Фитотерапевт Соколова рассказала, как быстро избавиться от простуды Фитотерапевт Соколова: сауна и баня с эфирными маслами эффективны в лечении простуды freepik

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Сауна или баня, в особенности с эфирными маслами, эффективны в лечении простудных заболеваний. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-фитотерапевт Нина Соколова.

«Достаточно будет двух часов, чтобы хорошо пропариться», — сообщила медик.

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Кроме того, во время простуды важно пить много воды с лимоном и других напитков. Она рекомендует употреблять сок из цитрусовых, разбавленный водой один к одному, и имбирный лимонад.

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Если нет возможности посетить баню или сауну, можно полежать в теплой ванне. Вода при этом не должна превышать 38–40 градусов.

«Водные процедуры не должны проходить в слишком горячей воде, так как если вы распаренный окажетесь после ванной в постели, то болезнь может еще больше активизироваться», — подчеркнула фитотерапевт.

Для того, чтобы не першило в горле, можно использовать следующий рецепт: добавить в емкость с водой пару чайных ложек яблочного уксуса и полоскать этой жидкостью горло один раз в час.