Фитотерапевт рассказал об опасности морковного сока

Любой, даже самый полезный, продукт при передозировке может оказать неблаготворное влияние на организм. Фитотерапевт Сергей Турищев рассказал для сайта телеканала «Звезда», почему не стоит увлекаться морковным соком.

Дело в том, что в морковном соке содержатся красящее вещество — каротин. Если человек пьет слишком много морковного сока, каротин накапливается в клетках и может вызвать пожелтение кожи.

«И у меня в отделении лежала раз девочка, которая увлекалась, пила все время морковный сок и вся желтая поступила. Ну, ничего, отмена — и все потом восстанавливается», — сообщил Турищев.

Стоит отметить, что гастроэнтерологи не рекомендуют пить морковный сок людям с обострением гастрита и повышенной кислотностью желудка.