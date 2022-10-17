Фитотерапевт Корсун рассказала, какие лекарственные сборы эффективны при стрессе | 360°

Здоровье 17 октября 2022, 13:16 Поделиться Telegram

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Viber Фитотерапевт Корсун рассказала, какие лекарственные сборы эффективны при стрессе Фитотерапевт Корсун: цветки календулы и листья иван-чая помогают при стрессе unsplash

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Врач-фитотерапевт, заведующий кафедрой фитотерапии РУДН Елена Корсун в разговоре с журналистами kp.ru рассказала, какие лекартсвенные сборы помогают эффективно бороться со стрессом.

По словам медика, при заваривании лекарственного чая важно соблюдать пропорции и дозы, а также использовать только свежие травы.

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«И перед началом лечения травами желательно получить консультацию врача-фитотерапевта, который сможет составить индивидуальный сбор, учесть анамнез, сопутствующие заболевания и принимаемые препараты», — добавила Корсун.

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Для успокаивающего сбора она порекомендовала взять плоды боярышника, цветки календулы, листья иван-чая, листья мяты, цветки лабазника, валериану, траву пустырника, зверобоя, и измельчить все вышеназванное до частиц размером менее одного сантиметра. Далее все это необходимо залить кипятком и настаивать 20 минут.

Успокаивающий сбор лучше всего пить после 19:00, добавляя одну столовую ложку на 200 миллилитров кипятка.

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