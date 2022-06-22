Фитооздоровитель Милосердова рассказала об эффективном способе борьбы со стрессом

Чай с содержанием мелиссы является эффективным способо борьбы со стрессом. Таким мнением поделилась фитооздоровитель Яна Милосердова. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на «Мосленту».

Специалист пояснила также, что помимо мелиссы состоянию человека могут помочь ромашка и котовник. Однако эффективно работать такие чаи будут в случае отсутствия панических атак и других серьезных проблем со психикой.

«Можно взять мелиссу, ромашку и котовник. Смешать, заварить, пить. Очень хорошо и безопасно успокаивает», — объяснила эксперт.

При этом не стоит совмещать употребление лечебных трав и кофе. Такие напитки плохо взаимодействуют между собой. По словам специалиста, лучше всего травяные сборы приобретать в аптеках и на экофабриках.

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