Здоровье 10 апреля 2023, 18:01 Фитнес-тренер Шишкин посоветовал не превращать майские праздники в неделю обжорства

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Майские праздники становятся испытанием для людей, следящих за своей фигурой, поэтому нужно подготовиться к ним заранее. Об этом Pravda.Ru рассказал фитнес-тренер Роман Шишкин.

По его словам, набрать пять килограммов за два дня застолья невозможно. Скорее всего, весы фиксируют отеки, которые пройдут, когда человек вернется к привычной жизни. Но это не повод устраивать неделю обжорства. Лучше соблюдать баланс.

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Тренер посоветовал не ограничиваться только куриной грудкой и овощами, но и не ставить перед собой цель попробовать все блюда со стола. Также он рекомендовал за пару дней до праздников снизить суточную калорийность рациона. Наконец, стоит начинать застолье с белковой пищи и умеренно потреблять алкоголь.

«Праздники — это хорошо, мы на них отдыхаем и расслабляемся, не забиваем голову и не выбиваемся из социума со своей курагрудкой, но сохраняем адекватность и не уходим в крайности, допустим, в неделю обжорства. А один-два дня отдыха еще никому не мешали», — подытожил Роман Шишкин.

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