Здоровье 21 марта 2023, 16:37 Фитнес-тренер Прыгунов рассказал, в каком случае тренировка на пресс может быть опасной Фитнес-тренер Прыгунов посоветовал следить за правильностью выполнения упражнений на пресс

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Упражнения на пресс могут быть крайне опасны для здоровья в случае, если выполнять их неправильно. Такими сведениями поделился мастер спорта по бодибилдингу, ведущий тренер и совладелец онлайн-платформы FitStars Михаил Прыгунов. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, многие люди во время выполнения упражнений на пресс выгибают поясницу, что является существенной ошибкой. В таком случае напрягается именно она, а не мышцы пресса, что чревато защемлениями и спазмами.

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«Эта ошибка уничтожает эффективность одного из самых популярных упражнений на пресс — планки. Чтобы выполнить его правильно, следует убрать прогиб в пояснице, немного согнуть позвоночник и поджать копчик», — пояснил тренер.

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