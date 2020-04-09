Фитнес-тренер посоветовала заниматься дыхательной гимнастикой в самоизоляции

Пирогова посоветовала выполнять функциональные упражнения, чтобы работало все тело. Желательно их делать на балконе на свежем воздухе.

«Это, например не просто приседания, а присел и руки поднял; надо, чтобы тело двигалось, чтобы это были вращательные движения. И на укрепления корпуса; это внутренние мышцы живота, поперечная мышца живота, мышцы спины», — перечислила собеседница информагентства.

Пирогова напомнила и о советской гимнастике, которая подойдет людям, не любящим заниматься спортом. Кроме того, не стоит забывать и о дыхательной гимнастике.

«Во-первых, это повышает иммунитет. А еще, когда вы занимаетесь дыхательной практикой, организм активно потребляет кислород; за счет этого происходит сжигание жира», — уточнила тренер.