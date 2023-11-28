Здоровье 28 ноября 2023, 17:40 Фитнес-тренер Попова рассказала, что при боли в пояснице нужно прорабатывать соседние отделы спины

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Многие люди сталкиваются с болью в пояснице и ошибочно думают, что разминать нужно именно ее. Однако это не так. Прорабатывать нужно соседние отделы. Об этом Pravda.Ru сообщила тренер сети фитнес-клубов Анастасия Попова.

Она объяснила, что на поясничный отдел обычно приходится самая большая нагрузка. Но прорабатывать нужно соседние отделы. В частности, грудной и тазобедренный.

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Анастасия Попова подчеркнула, что можно найти несколько упражнений, которые помогают снять напряжение. Их можно выполнять дома, но важно делать все очень осторожно и медленно, чтобы не навредить еще сильнее.

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