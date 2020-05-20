Фитнес-тренер пояснила, почему здоровье россиян могло ухудшиться

Кожевникова заметила, что отсутствие движения сильно влияет на здоровье. Сердечно-сосудистая система и спина страдают от недостатка движения. Отсюда сосудистые заболевания и грыжа позвоночника в 35-40 лет.

Она обратила внимание на то, что даже 15-минутные занятия спортом в день помогают сохранить качество жизни. Однако не стоит заниматься самодеятельностью и придумывать свои комплексы физических упражнений.

«Если человек занимался в фитнес-клубе, то можно следить за его новостями, клуб наверняка предложит онлайн-тренировки. Или можно следить за Instagram профессиональных тренеров. <… > То же самое в Youtube», — указала собеседница информагентства.