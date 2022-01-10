Фитнес-тренер Панкова посоветовала сбрасывать лишний вес после Нового года с помощью сугробов

Ведущая фитнес-рубрики на телеканале «Пятница», диетолог, фитнес-тренер Арина Панкова рассказала россиянам, как сбросить вес, набранный за время новогодних праздников. По словам специалиста, достаточно вернуться к правильному питанию и добавить больше физической активности. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Особенно эффективным методом, на взгляд Панковой, будет ходьба по сугробам.

«Сбросить вес лучше всего помогут правильное питание и активность. Это могут быть пешие прогулки, пробежки, особенно хорошо пошагать по сугробам, чтобы было какое-то препятствие, чтобы справиться с этими сугробами. В лесу можно забраться на холм, горку. Скандинавская ходьба тоже отлично подойдет. Подойдет также любая зимняя активность: если человек катается на лыжах, сноуборде, коньках», — сообщила специалист.

Она отметила, что возвращаться к привычному образу жизни нужно постепенно. Фитнес-тренер посоветовала включать физические нагрузки плавно, при этом заниматься можно не больше часа в день.

В заключении Панкова добавила, что спорт нужен не только для того, чтобы сбрасывать лишние килограммы. Активность должна присутствовать в жизни каждого человека на постоянной основе.