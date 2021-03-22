Фитнес-тренер объяснила, какая поза самая опасная при сидячей работе

Фитнес-тренер международной школы Polestar Pilates Татьяна Лукина рассказала сайту «Мир 24» об одной из самых распространенных ошибок при сидячей работе.

«Когда вы сидите нога на ногу, равно как и с поджатой ногой, вы опираетесь только на одну половинку таза, седалищную кость, другая — словно зависает в воздухе. Создается боковой наклон таза, а это и боковой наклон позвоночника», — обратила внимание Лукина.

По ее словам, ничего страшного не произойдет, если сидеть так несколько минут в день. Если же человек находится в этой позе постоянно, то мышечные структуры вокруг зависшей в воздухе половины таза перенапрягаются. Это чревато повреждением крестообразных связок.

«Так что же делать? Сесть на седалищные кости ровно с опорой на ноги. Стул должен быть такой высоты, чтобы стопы без труда полностью касались пола», — порекомендовала специалист.