Фитнес-тренер Минжуренко рассказала, как добиться идеального пресса | 360°

Здоровье 26 октября 2022, 13:11 Фитнес-тренер Минжуренко рассказала, как добиться идеального пресса Фитнес-тренер Минжуренко: для идеального пресса не обязательно изнурять себя тренировками Unsplash

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Фитнес-тренер, нутрициолог, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Татьяна Минжуренко в разговоре с изданием NEWS.ru сообщила, что добиться идеального пресса можно не обязательно с помощью ежедневных тренировок в спортзале. Главное в этом деле — качественное питание.

В первую очередь тренер посоветовала исключить всю углеводную пищу, имея в виду сладкое, мучное и фастфуд.

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«Сладкое и мучное откладываются в виде жира в нижней части живота. Поэтому, чтобы добиться желаемой фигуры, необходимо исключить вредную пищу: все сладости, копчености, фастфуд», — подчеркнула Минжуренко.

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Сильно соленая еда также не идет на пользу организму, поскольку вызывает жажду, а следовательно, и отеки.

Минжуренко также посоветовала ходить пешком не менее 40 минут в день, при этом спину держать ровной.

«Так человек не только сбросит лишние килограммы, но и улучшит работу сердечно-сосудистой системы, заверила эксперт», — резюмировала фитнес-тренер.