Здоровье 10 апреля 2023, 18:04 Фитнес-тренер Медведева: «пивной» живот растет от тяжелой пищи и недостатка активности

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Появление живота у мужчина связано не со злоупотреблением пивом, а с тяжелой пищей и малоподвижным образом жизни. Об этом Pravda.Ru рассказала персональный тренер по фитнесу, выступающая спортсменка в категории фитнес-бикини Анастасия Медведева.

Она подчеркнула, что живот растет от избытка висцерального жира, того, который обволакивает внутренние органы. Поэтому создается впечатление раздутого живота. Увеличение уровня такого жира вызывает калорийная пища и сидячий образ жизни.

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Еще одна причина — постоянный стресс. Из-за выделения кортизола подкожный жир скапливается в районе талии.

«Получается, что не само пиво враг кубиков пресса. Ведь на 100 миллилитров в нем всего 44 килокалорий! Проблема в том, что мужчины не останавливаются даже на одном литре (хотя в литре уже 440 килокалорий). А в двух — почти 1000 килокалорий — половина дневной калорийности», — отметила Анастасия Медведева.

Если прибавить к этому калорийные закуски, то за вечерними посиделками набирается суточная норма калорий.

Чтобы избавиться от «пивного живота», тренер рекомендовала скорректировать питание, наладить сон и сделать акцент на силовых тренировках.

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