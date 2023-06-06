Здоровье 06 июня 2023, 13:44 Фитнес-тренер Медведева объяснила, что голодание не поможет сбросить вес

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Очень часто люди не могут сбросить вес, потому что неверно подходят к процессу и опираются на мифы о похудении. Об этом Pravda.Ru рассказала персональный тренер по фитнесу, выступающая спортсменка в категории фитнес-бикини Анастасия Медведева.

По ее словам, чтобы похудеть, нужно создать умеренный дефицит калорий. А вот совет не есть после шести назвала бессмысленным. Потому что он не учитывает энергозатрат организма в течение дня.

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Также эксперт объяснила, что есть слишком мало — тоже плохая идея. Потому что в итоге организм перестроится и перестанет сжигать жир.

«Организм адаптируется к этим новым малым калориям и учится выживать на них, но блокирует все процессы жиросжигания. В итоге получается, что ты и не худеешь, но и чувствуешь себя плохо, выглядишь как вялая сосиска», — подчеркнула Анастасия Медведева.

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