Здоровье 29 марта 2023, 14:07 Фитнес-тренер Каневский рассказал, как не испортить сон тренировками Фитнес-тренер Каневский: если вы наладили режим, ваши занятия не повлияют на сон Unsplash

Читать 360tv в

Если вы имеете налаженный режима дня, занимаетесь спортом в одном и то же время и принимаете пищу по расписанию, то ваши вечерние тренировки никоем образом не скажутся на качестве сна. Об этом изданию «Москва 24» рассказал фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский.

На некоторых люди тренировки влияют иначе, они даже могут довести до депрессивного состояния.

Реклама

«Если же мы говорим о людях, для которых тренировки — это способ поддержать себя в хорошей форме, просто „разогнать кровь“, то интенсивные занятия могут не только нарушить сон: неправильно подобранный ритм может довести и до депрессии», — добавил фитнес-тренер.

Для того, чтобы не создать на свой организм слишком большую нагрузку, Каневский порекомендовал контролировать продолжительность занятий и их количество за одно посещение, а также пройти период адаптации. Человек, который постоянно не занимается спортом, может записаться в группу для новичков и посещать ее минимум один месяц, заключил фитнес-эксперт.