Здоровье 21 ноября 2023, 16:27 Фитнес-тренер Фалевич: постепенное увеличение нагрузки при ходьбе поможет похудеть

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Сбросить лишний вес с помощью ходьбы можно при условии постепенного увеличения нагрузок. Об этом сообщил фитнес-тренер, нутрициолог Алексей Фалевич в беседе с Life.

По словам эксперта, для эффективного похудения стоит дополнительно проходить примерно три километра. Мозг будет всячески сопротивляться увеличению нагрузки, поэтому делать это необходимо постепенно.

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Также для похудения с помощью ходьбы тренер посоветовал контролировать питание и запастись терпением.