Фитнес-тренер Елена Хардина назвала причины болей в пояснице

Боли в спине нельзя игнорировать, поскольку они могут привести к серьезным проблемам. Фитнес-тренер Елена Хардина рассказала Pravda.Ru, о чем могут сигнализировать боли в пояснице и какими могут быть последствия.

Боль в пояснице говорит о том, что человек «пользуется телом неправильно», считает эксперт. Постоянное сидение за компьютером с сутулой спиной, неправильное распределение тяжести при нагрузках, плоскостопие — эти причины приводят к мышечным зажимам. Если спина начинает болеть, ни в коем случае нельзя это игнорировать в надежде, что боль пройдет сама. Поскольку последствия могут быть очень серьезными: это и смещения позвоночника в разные стороны, и позвоночные грыжи, и протрузии — повреждения межпозвоночных дисков.

Такие последствия связаны с тем, что в результате зажима от неправильной нагрузки мышца становится укороченной и начинает тянуть на себя в местах прикрепления. В результате возникают нарушения костного характера, исправить которые значительно сложнее.

Поэтому в случаях болей в спине эксперт порекомендовала обязательно обратиться к врачу. А для того, чтобы избежать проблем, необходимы грамотные физические нагрузки и просто физическая активность.