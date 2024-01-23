Здоровье 23 января 2024, 19:15 Фитнес-тренер Дмитрий Щеблицкий призвал не игнорировать боли в суставах после тренировок

Читать 360tv в

Боли в суставах после тренировок могут возникать на фоне заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как артроз, артрит, остеопороз. Иногда — это следствие остаточного напряжения или спазмов мышечной группы, сообщил изданию Pravda.Ru фитнес-тренер Дмитрий Щеблицкий.

Эксперт призвал не игнорировать постоянные боли после тренировок и порекомендовал показаться врачу.

Реклама

«Если во время тренировки ничего не болит, а боль приходит только на следующий день после тренировки, то, скорее всего, причина вторая (остаточное напряжение — ред.)», — добавил тренер.