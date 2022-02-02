Фитнес-тренер Арина Панкова рассказала, как оставаться в форме на удаленке

Из-за роста заболеваемости ковидом многие снова начали работать удаленно, что влияет на уровень физической активности. Фитнес-тренер, ведущая фитнес-рубрики на телеканале «Пятница» Арина Панкова в эфире радио Sputnik рассказала, как оставаться в форме, работая из дома и порекомендовала комплекс упражнений.

«Лайфхаков наподобие „надо покрутить руками и будет нормально“ — этого нет. Но в любом случае нужна двигательная активность. Например, можно делать силовые тренировки с собственным весом. Грубо говоря, можно 15 раз отжаться, 15 раз присесть, 15 раз покачать пресс и 15 раз поднять гантели или бутылки с водой. После этого надо немного отдохнуть, а потом повторить четыре или пять раз», — посоветовала Панкова.

Она добавила, что такую тренировку длительностью 20-40 минут можно проводить каждый день. Если тренировки длиннее, заниматься можно и через день. При этом во время тренировки пульс должен в среднем подниматься до уровня 130-140 ударов в минуту — на таком уровне идет активное жиросжигание, пояснила фитнес-тренер.