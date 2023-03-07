Здоровье 07 марта 2023, 13:09 Фитнес-тренер Антон Комаревцев посоветовал упражнения для хорошей осанки

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Правильная осанка нужна не только для красоты, но и для поддержания в тонусе мышц спины, добиться этого можно простыми упражнениями. Об этом Life рассказал фитнес-тренер и методист Антон Комаревцев

Первое, что посоветовал специалист, — это ходить с книгой на голове. Это известное всем по фильмам упражнение позволяет выработать хорошую осанку. Сначала можно просто сидеть, а потом усложнить задачу и ходить так по дому.

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Как добавило РИА ФАН, еще одно упражнение поможет поддержать тонус мышц. Для этого нужно, лежа на спине, сводить лопатки и давить локтями в пол. Также можно изображать пловца. Для этого следует перевернуться на живот и попеременно отрывать от пола сначала левую руку и правую ногу, потом наоборот. Затем встать на четвереньки и повторить действия.

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