Здоровье 21 августа 2023, 13:01 Фитнес-тренер Ахметова сообщила, что упражнение «собака мордой вверх» позволяет избавиться от боли в спине

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Для того, чтобы устранить боль в спине, можно делать упражнение «собака мордой вверх». Об этом изданию «Чемпионат» сообщила тренер по фитнесу Надежда Ахметова.

При выполнении упражнения необходимо лечь на живот, приподняв верхнюю часть туловища, и опереться на ладони. Стоит побыть в такой позе около 10 секунд, а затем поднять таз, выпрямить руки и согнуть колени, написал «ФедералПресс».

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Так называемое упражнение «треугольник» также поможет устранить боли в области спины. Необходимо занять положение стоя, ноги на ширине 90 сантиметров, левую ногу согнуть и направить вбок. Далее следует опустить руку к ноге, а правую руку и лицо поднять вверх. При выдохе — выпрямлять левую ногу, задерживаясь на несколько секунд.