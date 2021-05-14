Фитнес-кондитер поделился рецептом домашнего мороженого

Рецептом приготовления домашнего мороженого без лишних добавок поделилась фитнес-кондитер и фуд-блогер Анастасия Заяц. Об этом сообщило «Радио 1».

Самый простой рецепт диетического мороженого включает в себя только один ингредиент — банан. Для этого его нужно разрезать и заморозить. Потом фрукт надо достать из морозилки и измельчить до кремовой консистенции.

«Мороженое готово. Можно раскладывать по креманкам и есть», — рассказала Заяц.

Кроме того, приготовить полезное для здоровья мороженое можно из греческого йогурта с ягодами, написало ИА Nation News. Ингредиенты необходимо перемешать, а потом добавить натуральный подсластитель — мед или сироп. После масса раскладывается по формам и замораживается.

Дома можно приготовить и высокобелковое мороженое. Для такого лакомства потребуется добавить творог или протеин из спортивного питания.

Тем, кто любит мороженое из магазина, фуд-блогер посоветовала выбирать то, в состав которого входит меньше всего ингредиентов. Особенно важно отдавать предпочтение мороженому без растительных жиров — такой пункт в составе говорит о наличии пальмового масла.