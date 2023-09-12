12 сентября 2023, 19:00
Фитнес-инструктор Полякова: упражнения на пресс улучшают работу внутренних органов
Преподаватель Факультета Фитнеса и культуры здоровья Университета «Синергия» и фитнес-директор сети клубов Анна Полякова в разговоре с изданием kp.ru рассказала, как накачать пресс в домашних условиях.
По словам эксперта, регулярные упражнения для пресса не только делают тело стройнее, но и улучшают работу внутренних органов, нормализуют пищеварение и оказывают положительное воздействие на работу мочеполовой системы.
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Для упражнений на пресс желательно использовать коврик, а перед тренировкой сделать хорошую разминку. Как заметила Полякова, не стоит забывать включать в программу тренировок упражнения на все группы мышц.
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