Здоровье 16 февраля 2023, 15:35 Фитнес-инструктор Ольга Дерендеева рассказала о пользе зарядки перед завтраком

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Всего 7-10 минут зарядки утром перед завтраком помогут запустить все важные процессы в организме и подарить бодрость на весь день. Об этом Рravda.Ru рассказала заместитель операционного директора сервиса FitStars Ольга Дерендеева.

По ее словам, утренняя зарядка также помогает справиться с отеками. Начинать нужно с мягких потягиваний. А еще обязательно уделить внимание шее. Но важно помнить, что все движения должны быть плавными.

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«Отличным утренним упражнением станут и мягкие потягивания в разных плоскостях. Выполнять их нужно спокойно, без рывков и без болезненных ощущений. Рекомендую обязательно каждое утро работать со стопами — раскатывать теннисный мяч, скалку, выполнять подъемы на носки, перекаты и другие упражнения на ноги», — рассказала Ольга Дерендеева.

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